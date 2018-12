﻿ CNN показал подписанный Трампом документ о строительстве небоскреба в Москве, Mixnews.lv

В мире |

Американский телеканал CNN получил в распоряжение подписанный президентом США Дональдом Трампом документ, относящийся к строительству небоскреба Trump Tower в Москве.

В документе содержатся намерения продолжить переговоры по строительству башни в Москве, сообщает ведущий телеканала Крис Куомо.

Отмечается, что ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявлял, что Трамп никогда не подписывал подобные документы.

Корреспондент показал документ во время прямого эфира.

«Cегодня факты идут вразрез с историей, по крайней мере, историей, в которую президент хочет, чтобы вы поверили. Это письмо о намерениях по планируемой башне Trump Tower в Москве. Оно подписано Дональдом Трампом», — сказал Куомо в эфире CNN.

После этого в эфире CNN была представлена нарезка кадров, где Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у него нет никаких связей с Россией.

По словам Куомо, подписанный многостраничный документ содержит большое количество деталей и планов по строительству Trump Tower.

Как отметил ведущий CNN, ранее Трамп утверждал, что не подписывал документ, и указывал на то, что его подписывал экс-личный адвокат президента США Майкл Коэн. 17-страничный документ был подписан в октябре 2015 года.

I have nothing do with Russia! No one in my campaign has anything to do with Russia! Except for the letter of intent I personally signed for the Trump Tower Moscow during the campaign. #MAGA https://t.co/sw8JRTo3z7