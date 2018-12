﻿ Маск показал первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом, Mixnews.lv

В мире |

Илон Маск показал первый подземный скоростной тоннель, построенный его компанией Boring Company. Предприниматель промчался по нему на автомобиле Tesla Model X.

"Это было просто замечательно, - рассказал он журналистам о своих ощущениях. - Для меня это сравнимо с озарением, что-то вроде "эта штука работает, черт побери".

Возведение тоннеля началось больше года назад. Впервые Маск заговорил о нем в конце 2016 года. Тоннель берет начало под головным офисом компании SpaceX в калифорнийском городе Хоторн и заканчивается в пригороде Лос-Анджелеса. Его длина - почти 2 км. По словам Маска, возведение конструкции обошлось ему в 10 млн долларов.

Предполагается, что по этому и будущим тоннелям будут ездить электрические капсулы на автопилоте, которые смогут перевозить от 8 до 16 пассажиров со скоростью 200-250 км/ч. По замыслу инженеров Маска, специальные капсулы с пассажирами будут спускать в тоннель на платформе непосредственно с улицы.

Во время своей презентации Маск назвал высокоскоростные тоннели панацеей от перегруженных дорог. Он считает, что в будущем их удастся интегрировать в городские транспортные системы, чтобы ускорить и упростить движение. Он надеется, что сети таких тоннелей появятся в других крупных мегаполисах, в частности, в Чикаго и Вашингтоне.

Журналисты тоже смогли оценить новый тоннель, проехав по нему на электромобиле со скоростью 65-80 км/час. Тоннель, хотя и полностью вырыт, еще не завершен. Boring Company, среди прочего, предстоит выровнять поверхность дороги. Поэтому скорость передвижения там пока ограничена.

Инженеры Boring Company слегка модифицировали автомобиль Tesla Model X, прикрепив два дополнительных колеса к передним колесам. Эти колеса выпирают по бокам и играют роль амортизаторов внутри тоннеля. Благодаря им автомобиль не задевает стенки колеи.

"Если водитель потеряет сознание или сойдет с ума, эти направляющие колеса не дадут автомобилю сойти с дороги", - цитирует Маска Си-эн-би-си.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi