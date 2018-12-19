﻿ Джордж Сорос стал "человеком года" по версии Financial Times, Mixnews.lv

Джордж Сорос стал "человеком года" по версии Financial Times (3)

фото

В мире | 19 декабря 2018 года, 15:24

Британская газета The Financial Times назвала «человеком года» 88-летнего миллиардера и филантропа Джорджа Сороса.

По мнению издания, Сорос достоин этого звания не только за свои достижения, но и за «ценности, которые он олицетворяет». «Он несет знамя либеральной демократии и открытого общества. Эти идеи одержали верх в Холодной войне. Сегодня они подвергаются нападкам со всех сторон - от путинской России до трамповской Америки», - заявили авторы издания.

Напомним, в 2017 году «человеком года» по версии FT стала бывшая сотрудница Uber Сьюзен Фаулер. Она рассказала о сексуальных домогательствах в компании.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 3
komissar1 час назад
Упаси Бог Латвию от ценностей и достижений, которые олицетворяет Джордж Сорос.
1
Ответить
Рижанин1 час назад
Можно предположить что The Financial Times такая же "сводная и неазависимая пресса" как и MixNews.

Что-то я не вижу своего коментария, который оставил здесь несколько часов назад.
Цензура? Какая цензура - и в мыслях небыло :)
1
Ответить
whrw1 час назад
MIX ну что же вы ....ну нельзя же скатываться до такого ...это не журналистика это непонятно что ....
1
Ответить