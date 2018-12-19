﻿ Украине указали на серьезные нарушения безвиза, Mixnews.lv

В мире |

В опубликованном Еврокомиссией ежегодном отчете по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства говорится о нарушениях соглашения о безвизовом режиме со стороны Украины, передает ТАСС.

«Многие требования предыдущего отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», — говорится в тексте документа.

Представители Еврокомиссии отметили, что украинским властям еще предстоит выполнить требуемые критерии для либерализации визового режима.

Сообщается, что украинцы хлынули в ЕС и остаются там, чтобы работать нелегально, занимаются контрабандой, киберпреступлениями и другими криминальными делами.

Еврочиновники отмечают при этом сокращение прошений о предоставлении убежища (на 9% в первом полугодии 2018 года). В прошлом году 10 с небольшим тысяч украинцев просили убежища в ЕС, но удовлетворено было только 16,24% заявок.

Что касается организованной преступности, то ЕК отмечает, что Украина остается транзитной страной для различных поддельных товаров. Украинские организованные преступные группы продолжают активно участвовать, в частности, в производстве и контрабанде табачных изделий в ЕС.

В целом, Украина фигурирует в списке государств, граждане которых активно участвуют в трансграничных организованных преступных группировках, занимающихся контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег.

Еврокомиссия выдвинула Украине семь требований, в том числе срочно сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством, обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур, создать полностью рабочую систему декларирования собственности госчиновников и пр.

Если эти условия не будут выполнены, то безвизовый режим может быть приостановлен.