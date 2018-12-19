﻿ Политолог бросил стакан в польского эксперта в эфире "России 1", Mixnews.lv

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Российский журналист и политолог Дмитрий Куликов кинул стакан в польского коллегу Якуба Корейбу в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Так Куликов отреагировал на поведение перебивавшего его Корейбы. В ходе дискуссии ведущий программы Владимир Соловьев напомнил, что польский эксперт работал в "структуре, которая подчинялась Министру иностранных дел России", откуда Корейбу выгнали "пинком под зад". Политолог попытался оправдаться и стал перебивать выступающего в это время Куликова.

"Никто меня не выгнал", — кричал Корейба, размахивая руками и не давая сказать остальным участникам передачи ни слова.

В ответ на это Куликов запустил в поляка стаканом. "У вас есть другой регистр, кроме постоянного вопля?" — обратился к Корейбе Соловьев.

Однако политолог продолжил мешать участникам передачи, после чего ведущий пригрозил ему "врезать по башке" и "засветить в лоб".

Фото: Bigmir.net