﻿ Политолог бросил стакан в польского эксперта в эфире "России 1", Mixnews.lv

Политолог бросил стакан в польского эксперта в эфире "России 1" (4)

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В мире | 19 декабря 2018 года, 15:42

Российский журналист и политолог Дмитрий Куликов кинул стакан в польского коллегу Якуба Корейбу в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Так Куликов отреагировал на поведение перебивавшего его Корейбы. В ходе дискуссии ведущий программы Владимир Соловьев напомнил, что польский эксперт работал в "структуре, которая подчинялась Министру иностранных дел России", откуда Корейбу выгнали "пинком под зад". Политолог попытался оправдаться и стал перебивать выступающего в это время Куликова.

"Никто меня не выгнал", — кричал Корейба, размахивая руками и не давая сказать остальным участникам передачи ни слова.

В ответ на это Куликов запустил в поляка стаканом. "У вас есть другой регистр, кроме постоянного вопля?" — обратился к Корейбе Соловьев.

Однако политолог продолжил мешать участникам передачи, после чего ведущий пригрозил ему "врезать по башке" и "засветить в лоб".

Фото: Bigmir.net

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 4
Зритель1 час назад
Если бы это не было шоу, можно было бы спросить -- какого хрена зовут в студию этого мешка...
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Зритель1 час назад
Пшека,а не мешка...
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Тьфу50 минут назад
Сольвиный помет с говно-шоу кремлевского пропагандиста, приглашают не совсем нормальных гостей, чтобы в их лице оплевывать и хором закрикивать эти картонные изображения Украины и Польши, убеждая зрителей зомбоящика, что правда на стороне России.
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