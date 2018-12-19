﻿ Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив, Mixnews.lv

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Украина не намерена отказываться от направления своих военных кораблей в Азовское море через Керченский пролив. Об этом заявил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. В интервью Би-би-си он сообщил, что очередной переход будет осуществлен в самое ближайшее время.

"Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределений новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма. Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", - сказал он.