﻿ Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив, Mixnews.lv

Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив (12)
В мире | 19 декабря 2018 года, 16:03
Украина не намерена отказываться от направления своих военных кораблей в Азовское море через Керченский пролив. Об этом заявил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. В интервью Би-би-си он сообщил, что очередной переход будет осуществлен в самое ближайшее время.
"Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределений новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма. Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", - сказал он.
Источник: ТАСС
И не надо вводить нормальных людей в заблуждение , эта территория всегда была Великой России , а ты мудозвон убейся оп стену дебилоид
418
Ответить
Кастрюлеголовые и их прихвостни патриотсы без мозгов получат очередной раз по ибальнику. Дебилы ничему не учатся
418
Ответить
А он,наверняка,даже и не знает,что такое Крым и где он находится!А про Азовское море,черпает информацию,из комметариев своих сопливых комментаторов.
110
Ответить
Показать все (12)