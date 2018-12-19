﻿ Трамп приказал вывести войска США из Сирии, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войска из Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, военные работают над тем, чтобы как можно скорее выполнить приказ американского президента.

Подчеркивается, что это произошло на фоне заявления Трампа о победе США над ИГ в Сирии.

Возможна подготовка провокации

Решение Трампа прокомментировали в обоих палатах российского парламента. Так, в Госдуме не исключили провокаций в арабской республике после объявления о выводе американских войск. По словам зампреда комитета по обороне Александра Шерина, подобный сценарий может готовиться, чтобы не было никаких подозрений в адрес США.

"Потому что это делается демонстративно, вот такие заявления, и с чего бы это вдруг такая любезность со стороны американских властей", — сказал депутат.

По мнению парламентария, также эта информация может рассматриваться как попытка продемонстрировать миролюбивость со стороны США или как попытка получить определенные преференции в случае переговоров с Россией.

"Продолжат действовать через союзников?"

Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что возможный вывод США войск из Сирии может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников.

"Логика диктует — если враг повержен, то с кем теперь воевать американцам? Или все же придётся признать — да с той же законной властью Сирии, что подспудно предполагалось с самого начала?", — написал Косачев в Facebook.

По его мнению, Трамп столкнулся с двумя внутриамериканскими запросами: один требует, чтобы Америка больше занималась своими делами и не воевала за чужие интересы. Другой — не уступать Сирию президенту Башару Асаду и России.

"Решение поэтому может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников, включая неофициальных и сомнительных", — добавляет сенатор.

Он также не исключат, что уход американцев из Сирии действительно произойдет, но не уверен, что это изменит что-то в политической и военной обстановке в Сирии.