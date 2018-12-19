﻿ Трамп: США разгромили ИГИЛ в Сирии, Mixnews.lv

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Трамп: США разгромили ИГИЛ в Сирии (12)

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В мире | 19 декабря 2018 года, 19:07

Вашингтон начал подготовку к немедленному выводу войск из Сирии, — сообщают со ссылкой на источники "Уолл-стрит Джорнел" и "Вашингтон Пост". CNN отмечает, что решение принял президент Дональд Трамп.

Ранее американский президент написал в своем Twitter:

"Мы разгромили ИГИЛ в Сирии, это была единственная причина нашего присутствия там во время моего президентства", - написал Трамп.

Когда именно начнется вывод войск, пока неизвестно.

Между тем, официальный представитель Белого Дома Сана Сандерс заявила, что США «переходят к следующему этапу сирийской кампании». Ее слова публикует в своем Твиттере корреспондент ABC News Карен Треверс.

"Пять лет назад ИГИЛ было очень могущественной и опасной силой на Ближнем Востоке, и теперь США разгромили территориальный халифат. Эти победы над ИГИЛ не говорят об окончании Глобальной Коалиции или ее кампании. Мы приступили к возвращению войск США, переходя к следующему этапу данной кампании. Соединенные Штаты и наши союзники готовы возобновить свое участие на всех уровнях для защиты американских интересах где это необходимо, и мы продолжим совместную работу, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и любых способов проникновения через наши границы", - сказано в сообщении.

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"Продолжат действовать через союзников?"

Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что возможный вывод США войск из Сирии может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников.

"Логика диктует — если враг повержен, то с кем теперь воевать американцам? Или все же придётся признать — да с той же законной властью Сирии, что подспудно предполагалось с самого начала?", — написал Косачев в Facebook.

По его мнению, Трамп столкнулся с двумя внутриамериканскими запросами: один требует, чтобы Америка больше занималась своими делами и не воевала за чужие интересы. Другой — не уступать Сирию президенту Башару Асаду и России.

"Решение поэтому может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников, включая неофициальных и сомнительных", — добавляет сенатор.

Он также не исключат, что уход американцев из Сирии действительно произойдет, но не уверен, что это изменит что-то в политической и военной обстановке в Сирии.

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Источник: РИА Новости
Комментарии 12
Alex1 час назад
Ну что , обосралась "КЛОАлиция" .А чё так тихо то ноги делают "победители" ?"Оппозиция" кончилась ? Неужели С400 испужались ?
А самое интересное Асад то на месте остался ,за что гибли америкосы ?
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Миротворец50 минут назад
Сцаня - какой же ты дебил!!! Когда уже ты в Даугаву бросишься с моста???
Организуй флэш - моб!!! С удовольствием посмотрю!!!
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Latviešu Patriots1 час назад
Viltvārdi, ASV tiks skaidrībā bez taviem pederastiskiem padomiem:)))
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