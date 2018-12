﻿ Трамп: США разгромили ИГИЛ в Сирии, Mixnews.lv

В мире |

Вашингтон начал подготовку к немедленному выводу войск из Сирии, — сообщают со ссылкой на источники "Уолл-стрит Джорнел" и "Вашингтон Пост". CNN отмечает, что решение принял президент Дональд Трамп.

Ранее американский президент написал в своем Twitter:

"Мы разгромили ИГИЛ в Сирии, это была единственная причина нашего присутствия там во время моего президентства", - написал Трамп.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

Когда именно начнется вывод войск, пока неизвестно.

Между тем, официальный представитель Белого Дома Сана Сандерс заявила, что США «переходят к следующему этапу сирийской кампании». Ее слова публикует в своем Твиттере корреспондент ABC News Карен Треверс.

"Пять лет назад ИГИЛ было очень могущественной и опасной силой на Ближнем Востоке, и теперь США разгромили территориальный халифат. Эти победы над ИГИЛ не говорят об окончании Глобальной Коалиции или ее кампании. Мы приступили к возвращению войск США, переходя к следующему этапу данной кампании. Соединенные Штаты и наши союзники готовы возобновить свое участие на всех уровнях для защиты американских интересах где это необходимо, и мы продолжим совместную работу, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и любых способов проникновения через наши границы", - сказано в сообщении.

NEW: Statement from Sarah Sanders on Syria



“These victories over ISIS in Syria do not signal the end of the Global Coalition or its campaign... The United States and our allies stand ready to re-engage at all levels to defend American interests whenever necessary.” pic.twitter.com/CWfDvLKKAu