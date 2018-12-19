﻿ США внесли в санкционные списки фигурантов "дела Скрипаля", Mixnews.lv

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Министерство финансов США внесло в санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются Великобританией в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление ведомства.

Как отмечается, ограничительные меры вводятся в отношении «Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов», а также против «Александра Мишкина, известного как Александр Петров». В заявлении минфина США они фигурируют как офицеры ГРУ, ответственные за попытку покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери».

Кроме того, минфин США исключит «Русал» из санкционного списка.

Уточняется, что совладелец компании бизнесмен Олег Дерипаска остается под санкциями.

Ранее минфин США отложил для трех российских компаний вступление в силу санкций.