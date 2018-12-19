﻿ США внесли в санкционные списки фигурантов "дела Скрипаля", Mixnews.lv

США внесли в санкционные списки фигурантов "дела Скрипаля" (3)

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В мире | 19 декабря 2018 года, 21:00

Министерство финансов США внесло в санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются Великобританией в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление ведомства.

Как отмечается, ограничительные меры вводятся в отношении «Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов», а также против «Александра Мишкина, известного как Александр Петров». В заявлении минфина США они фигурируют как офицеры ГРУ, ответственные за попытку покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери».

Кроме того, минфин США исключит «Русал» из санкционного списка.

Уточняется, что совладелец компании бизнесмен Олег Дерипаска остается под санкциями.

Ранее минфин США отложил для трех российских компаний вступление в силу санкций.

Комментарии 3
Если *геи*23 минуты назад
то конечно же во-первых ясно где,а во-вторых очень может быть уже перелезают забор в Адажи с *новичками*в кармана - будут *травить все живое * на своем пути . Спокойные ночи -кончились,по крайней мере для ПБ ,Так что * ...плач Европа ,у них самая красивая ..опа*
2
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Latviešu Patriots57 минут назад
Es labprāt viņiem atdotos
1
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Patriot1 час назад
Diez kur tagad tie Krievijas Galvenàs Izlùkosanas Pàrvaldes geji celos?
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