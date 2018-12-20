﻿ В Уэльсе появились новые граффити Бэнкси, Mixnews.lv

В Уэльсе появились новые граффити Бэнкси
В мире | 20 декабря 2018 года, 08:44
В Великобритании появились новые граффити андерграундного художника стрит-арта Бэнкси, передает Sky News.
Отмечается, что новое изображение появилось на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот.
На одной его стороне ребенок ловит ртом "снег". Благодаря второй части с горящим контейнером становится очевидно, что это пепел.
Ранее сообщалось, что художник Рон Инглиш намерен уничтожить купленную им работу уличного художника Бэнкси "Рабский труд"
Источник: Газета.ru