﻿ Надо ответить Путину: Трампа призывают провести операцию в Черном море, Mixnews.lv

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В сенате США выступили за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации. К такому шагу президента Дональда Трампа призвала почти половина сенаторов.

Авторы резолюции, которую подписали почти сорок членов сената, считают, что это необходимый ответ на действия России в Керченском проливе.

25 ноября российские пограничники, открыв огонь, захватили в Азовском море три украинских корабля. Трое украинских моряков были ранены. Экипажи кораблей арестованы российским судом. Власти Украины назвали инцидент актом военной агрессии, а президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения.

Резолюцию подготовили председатель сенатского комитета по национальной безопасности, республиканец Рон Джонсон и партийный организатор демократов в сенате Ричард Дурбин.

Джонсон также возглавляет подкомитет сената по безопасности в Европе. Резолюцию подписали 39 сенаторов, среди них глава сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф.

Всего в сенате заседают 100 человек.

"США и наши союзники должны немедленно отреагировать на военную агрессию России в Керченском проливе сильным и решительным шагом, - сказал Джонсон. - Проведение международной морской операции по свободе навигации должно обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское". По его мнению, именно такой ответ "должен увидеть Путин".

Резолюция призывает президента Трампа провести совместно с союзниками "быстро провести" мощную операцию по освобождению Керченского пролива для навигации. Она должна продемонстрировать "поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений" и обеспечить безопасный проход судов через Керченкский пролив и Азовское море. Сенаторы считают, что такой шаг "даст отпор чрезмерным территориальным претензиям России".

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сказал в интервью Би-би-си, что украинские корабли вновь попробуют пройти через Керченский пролив.

"Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру определенные самостоятельно новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - заявил он.

Турчинов также сказал, что Украина предложила западным партнерам, в том числе и НАТО, принять участие в новом проходе через пролив, но ответа пока не получила.

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины - два артиллерийских катера и буксир - попытались осуществить переход из порта Одессы в порт Мариуполя через Керченский пролив. Однако Россия закрыла пролив для навигации.

Через некоторое время корабли российских пограничников начали таранить украинские. Еще несколько часов спустя, уже вечером 25 ноября, российские пограничники открыли огонь по одному из украинских кораблей, а затем захватили оба катера и буксир вместе с экипажами.

Все 24 человека, находившиеся на трех кораблях, сейчас арестованы российским судом. В ФСБ утверждают, что украинские корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России, а огонь был открыт после того, как украинские корабли привели в боеготовность свои орудия.

Президент России Владимир Путин назвал конфликт "пограничным инцидентом". "Это провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим - в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - заявил он.

Трамп ранее заявил, что США происходящее в Керченском проливе "не нравится", и отменил свою встречу с Путиным на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине.

Источник: Русская служба BBC