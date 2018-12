﻿ Буш–старший десять лет тайно помогал мальчику с Филиппин, Mixnews.lv

В мире |

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Джордж Буш — старший был анонимным благотворителем и другом мальчика с Филиппин в течение десяти лет. Об этом информирует телеканал CNN.

Бывший американский лидер стал благотворителем семилетнего Тимоти в 2002 году. Их связала организация Compassion International, помогающая бедным детям во всём мире. Десять лет Буш отправлял мальчику деньги на образование, дополнительные занятия и на еду.

В январе 2002-го президент отправил Тимоти письмо, где рассказал о себе.

"Дорогой Тимоти, я хочу быть твоим новым другом по переписке. Я уже старый, мне 77 лет, но я очень люблю детей. И хотя мы с тобой ещё ни разу не виделись, я уже тебя очень сильно люблю. Я живу в Техасе. Буду иногда писать тебе",- говорится в письме.

Буш зачастую нарушал правила безопасности, упоминая в переписке личные данные, отмечает издание. Так, он рассказал мальчику, что его приглашали на Рождество в Белый дом. А однажды он послал Тимоти фото своей собаки.

Экс-президенту также запрещалось дарить мальчику что-либо, но он всё равно посылал ему подарки. Когда он выяснил, что Тимоти любит рисовать, то купил ему краски, альбомы и карандаши.

Когда мальчику исполнилось 17 и он закончил школу, представители Compassion International сообщили ему, кем был его друг. По словам юноши, он не представлял, что его благотворителем был экс-лидер США.

Семья Буша пока не прокомментировала письма, но их представитель Джим Макграт подтвердил их подлинность.

