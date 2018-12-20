﻿ Аэропорт Гатвик в Лондоне парализовали дроны; отменены рейсы из Риги, Mixnews.lv

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Лондонский аэропорт Гатвик прекратил прием и отправку самолетов после появившихся сообщений о двух беспилотных летательных аппаратах над его взлетно-посадочной полосой (ВПП). Об этом в среду сообщил телеканал Sky News.

В связи с этим изменена работа и Рижского аэропорта. Как радио Baltkom сообщили в аэропорту, сегодня был отменен рейс из Риги в Гатвик в 9:05. Также пока неизвестно, смогут ли состояться два предусмотренных рейса из Гатвика в Ригу.

Аэропорт прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду (23:03 по Риге четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 3:45 по лондонскому времени (5:45 по Риге) снова приостановил работу.

"После поступивших сообщений о двух дронах, пролетающих над ВПП аэропорта Гатвик нам пришлось приостановить полеты", - сказал пресс-секретарь аэропорта, указав, что в данный момент ведется расследование этого инцидента. Авиакомпании работают над тем, чтобы пострадавшие от инцидента пассажиры заселились в гостиницы или отправились для вылета в другие аэропорты.

Рейсы, сообщает Sky News, перенаправляют в лондонские аэропорты Хитроу и Саутенд, а также в другие города: Лутон, Ливерпуль, Бирмингем, Кардифф, Бристоль и Манчестер. Сообщается, что некоторые рейсы также направляют для посадки в Амстердам и Париж.

Как сообщается в Twitter аэропорта, сбой в работе аэропорта Гатвик в Лондоне повлияет на все рейсы, отправление и вылет которых запланированы на четверг.

По объемам пассажиропотока Гатвик является восьмым аэропортом в Европе. За год он обслуживает более 45 млн пассажиров. До прошлого года он считался самой оживленной в мире воздушной гаванью с одной ВПП, пока его не обогнал по загруженности Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи.