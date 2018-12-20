﻿ Журналист Spiegel признался, что придумывал фейки, Mixnews.lv

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Автор немецкого журнала Spiegel, лауреат многих журналистских премий Клаас Релотиус сознался, что сочинял фейки. О признании Релотиуса говорится в редакционной статье журнала. Прославленный журналист придумывал множество деталей для своих историй, яркие цитаты из несуществующих интервью, в его историях фигурировали несуществующие персонажи, пишет Русская служба BBC.

Выдумки содержатся в нескольких репортажах журналиста, в том числе материалах, отмеченных наградами, добавили в редакции журнала. Как признался журналист, придуманные факты и комментарии содержатся в 14 его репортажах. В редакции полагают, что таких материалов может оказаться больше.

Среди материалов с фейками оказались статьи "Последний свидетель" - об американце, который присутствует на смертной казни в роли свидетеля, "Дети львов" - о двух иракских детях, похищенных боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" и "Номер 440" - о заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Все эти тексты были номинированы на престижные награды, за некоторые Релотиус получил призы.

Журнал Spiegel - один из старейших и самых престижных на планете. Основанный в 1947 году, сегодня Spiegel выходит тиражом около 725 тыс. печатных экземпляров, в интернете журнал каждый месяц читают около 6,5 млн человек. Журнал известен длинными и подробными репортажами и расследованиями.

Фото: flickr.com/Karl-Ludwig Poggemann