﻿ Журналист Spiegel признался, что придумывал фейки, Mixnews.lv

Журналист Spiegel признался, что придумывал фейки (2)

фото

В мире | 20 декабря 2018 года, 15:18

Автор немецкого журнала Spiegel, лауреат многих журналистских премий Клаас Релотиус сознался, что сочинял фейки. О признании Релотиуса говорится в редакционной статье журнала. Прославленный журналист придумывал множество деталей для своих историй, яркие цитаты из несуществующих интервью, в его историях фигурировали несуществующие персонажи, пишет Русская служба BBC.

Выдумки содержатся в нескольких репортажах журналиста, в том числе материалах, отмеченных наградами, добавили в редакции журнала. Как признался журналист, придуманные факты и комментарии содержатся в 14 его репортажах. В редакции полагают, что таких материалов может оказаться больше.

Среди материалов с фейками оказались статьи "Последний свидетель" - об американце, который присутствует на смертной казни в роли свидетеля, "Дети львов" - о двух иракских детях, похищенных боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" и "Номер 440" - о заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Все эти тексты были номинированы на престижные награды, за некоторые Релотиус получил призы.

Журнал Spiegel - один из старейших и самых престижных на планете. Основанный в 1947 году, сегодня Spiegel выходит тиражом около 725 тыс. печатных экземпляров, в интернете журнал каждый месяц читают около 6,5 млн человек. Журнал известен длинными и подробными репортажами и расследованиями.

Фото: flickr.com/Karl-Ludwig Poggemann

Комментарии 2
Саня5 минут назад
Залупорожий тоже признается на эшафоте в фейках о поднятии с колен.
Ответить
Alex23 минуты назад
О времена ,о нравы !Что сказать - талант! Прям каминг-аут. Неужели совесть ? А сколько таких "талантов" без устали пишут,пишут,снимают,имитируют !?Кушать то хоцца !Да и за квартирку платить ,да детей воспитывать ,да соседям не завидовать ? Мы часто называем цыганами определённых людей ,которые в большинстве своём надуют тебя .Оказывается большинство западных жЮрналистов стали "цыганами" .Надувают лошадь,впаривают жёлтый металл как золото и проч.? Могут погадать ,предсказать-лишь бы текущий гонорар получить ?Редактор требует КРОВИ !Редактор требует русский след !ФАС !Утром читатель ждёт ЖАРЕНОГО !Рынок НИЗЗЗЯЯЯЯ оставить без ТОВАРА !
Сева-Сева-Новгородцев-город ЛАндон -БиБИСи ! ГрутнА то Как !
Ответить