﻿ Путин назвал Тимати хорошим расписанным парнем, Mixnews.lv

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о знакомстве с рэпером Тимати.

«У меня рэпер Тимати был доверенным лицом. Весь расписанный такой», — заявил Путин в ответ на вопрос об отношении властей к российским хип-хоп-исполнителям.

Он добавил, что Тимур Юнусов — хороший парень.

Президент подчеркнул, что рэп «стоит на трех китах» — сексе, наркотиках и протесте. Он объяснил, что больше всего его в этом беспокоят наркотики.

Источник: LENTA.ru

Фото: putin.kremlin.ru/2012-03