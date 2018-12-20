﻿ Путин назвал Тимати хорошим расписанным парнем, Mixnews.lv

Путин назвал Тимати хорошим расписанным парнем
В мире | 20 декабря 2018 года, 19:31
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о знакомстве с рэпером Тимати.
«У меня рэпер Тимати был доверенным лицом. Весь расписанный такой», — заявил Путин в ответ на вопрос об отношении властей к российским хип-хоп-исполнителям.
Он добавил, что Тимур Юнусов — хороший парень.
Президент подчеркнул, что рэп «стоит на трех китах» — сексе, наркотиках и протесте. Он объяснил, что больше всего его в этом беспокоят наркотики.
Источник: LENTA.ru
Фото: putin.kremlin.ru/2012-03