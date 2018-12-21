﻿ В США признали новый вид преступления - суд Линча, Mixnews.lv

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Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, который признает преступлением суд Линча — убийство подозреваемого в чем-либо человека без суда и следствия, зачастую толпой. Об этом сообщает BBC News.

Как отмечается, линчевание будет считаться федеральным преступлением на почве ненависти. Документ внесли на рассмотрение в июне три сенатора. Теперь его должна одобрить палата представителей, затем — подписать президент.

Согласно тексту законопроекта, линчевание — «высшее проявление расизма в США». Отмечается, что с 1882 по 1968 год в стране таким образом были убиты по меньшей мере 4742 человека. При этом 99 процентов преступников избежали наказания.

«Мы исправили эту ошибку и предприняли корректирующие действия, которые признают это пятно в истории нашей страны», — указал один из инициаторов законопроекта Кори Букер. Сенатор Камала Харрис, в свою очередь, сочла голосование историческим.

В документе подчеркивается, что на протяжении большей части истории США линчевание редко преследовалось в судебном порядке. При этом первый законопроект о борьбе с судом Линча представили в Конгрессе 100 лет назад. Тогда он не смог пройти через сенат. Всего за 100 лет вносилось более 200 подобных документов, все они были отклонены.

Источник: Lenta.ru