﻿ Трамп объявил об отставке главы Пентагона, Mixnews.lv

Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале, сообщил президент Дональд Трамп. Мэттис работал в Белом доме с января 2016 года - с тех пор, как Трамп стал президентом. В своем письме президенту Мэттис объяснил желание покинуть пост несовпадением во взглядах с американским лидером. Накануне Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

О грядущей отставке Мэттиса Трамп объявил в "Твиттере".

"Генерал Джим Мэттис уйдет с почетом на покой в конце февраля, прослужив в моей администрации министром обороны последние два года, - написал президент. - За время пребывания Джима в должности мы достигли огромного прогресса, особенно в вопросах снабжения новой боевой техникой".

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

"Генерал Мэттис оказал мне огромную помощь в побуждении наших союзников и других стран к выполнению взятых на себя обязательств в военной сфере", - добавил президент Трамп.

Он также сообщил, что новый глава оборонного ведомства будет назначен в ближайшее время, и тепло поблагодарил Мэттиса за службу.

Полуторастраничное письмо Мэттиса, датированное 20 декабря, не оставляет повода сомневаться в причинах его ухода из администрации Трампа. Накануне президент объявил о выводе американских войск из Сирии.

Также вечером в четверг газета Wall Street Journal, телеканал Си-эн-эн и агентство Рейтер сообщили со ссылкой на источники в правительстве США, что Белый дом рассматривает план значительного сокращения численности американского контингента в Афганистане.

"Одно из основных убеждений, которого я всегда придерживался, состоит в том, что наша сила, как нации, неразрывно связана с мощью нашей уникальной и всеобъемлющей системы союзов и партнерств, - написал Мэттис. - Мы не можем защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам".

Глава Пентагона также отметил, что подход США к странам, чьи стратегические интересы противоречат американским, должен быть твердым и непоколебимым.

"Ясно, например, что Китай и Россия хотят построить мир в соответствии со своей авторитарной моделью, (…) продвигать собственные интересы за счет соседей, США и наших союзников", - отметил Мэттис.

Министр обороны заявил, что Америка, по его мнению, должна делать все, чтобы поддерживать международный порядок, способствующий ее собственной безопасности и ее процветанию.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими представлениями по этим и другим вопросам, я нахожу правильным уйти в отставку", - резюмировал Мэттис.

Решение Трампа принять отставку Мэттиса было критически воспринято вашингтонскими политиками.

И республиканцы, и демократы высоко оценивают заслуги генерала, причем Трампа раскритиковали за это увольнение в том числе и его однопартийцы.

Так, сенатор от Республиканской партии Сьюзан Коллинс отметила в "Твиттере", что его отставка - огромная потеря для страны, для вооруженных сил и для нынешнего правительства.

"Очевидно, что мы движемся к серии серьезных политических ошибок, которые могут поставить под угрозу нашу страну, нанести ущерб нашим союзам и расширить возможности наших противников", - охарактеризовал внешнеполитическую ситуацию сенатор-республиканец Марко Рубио.

Он выразил надежду, что у республиканцев получится убедить президента выбрать другое направление.

I hope we who have supported this administrations initiatives over the last two years can persuade the President to choose a different direction. But we must also fulfill our constitutional duty to conduct oversight over the policies of the executive branch. 2/2 — Marco Rubio (@marcorubio) 20 декабря 2018 г.

А сенатор-демократ Крис Мёрфи сказал, что читал письмо главы Пентагона с отвисшей челюстью. По его мнению, Мэттис ушел из-за того, что президент оскорблял союзников США и и был слишком мягок с Россией и Китаем.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и вовсе назвал уход Мэттиса худшим кошмаром. По его мнению, отсутствие лидера может еще более дестабилизировать политику национальной безопасности США.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп своими действиями ввергает страну в хаос.

"Мы знаем, что у него [Мэттиса] были серьезные разногласия с Трампом по поводу Сирии и стены [с Мексикой]", - сказал Шумер.

President Trump is plunging us into chaos.



The stock market is down 500 points. Secretary Mattis is leaving. We know he had serious disagreements with President Trump over Syria and the wall.



And now, another temper tantrum and a Trump shutdown over Christmas is nearly upon us. pic.twitter.com/6rCQmEjSKd — Chuck Schumer (@SenSchumer) 21 декабря 2018 г.

Отставка Мэттиса - это уже третья кадровая перестановка на высшем уровне в Белом доме за последние два месяца. 7 ноября сразу после промежуточных выборов Трамп объявил об отставке главы минюста Джеффа Сешнза.

А 8 декабря Белый дом объявил, что свой пост покидает и глава аппарата Джон Келли. К декабрю 2018-го его отношения с президентом, как сообщали американские СМИ, ухудшились - президент якобы даже перестал с ним разговаривать.

Источник: Русская служба BBC