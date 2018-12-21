﻿ Арестован заказчик атаки на редакцию Charlie Hebdo, Mixnews.lv

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В Джибути арестован Петер Шериф (Абу Хамза) — экстремист из окружения братьев Куаши, подозреваемых в атаке на еженедельник Charlie Hebdo в 2015 году, сообщает Le Figaro.

По информации издания, именно Шериф приказал осуществить теракт и финансировал его подготовку.

Напомним, 7 января 2015 года в Париже террористы напали на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Жертвами нападения стали 10 журналистов и двое полицейских. Братья Шериф и Саид Куаши, осуществившие теракт, 9 января были уничтожены в результате спецоперации.

Ответственность за теракт взяли на себя террористические организации «Аль-Каида» и «Исламское государство».