﻿ В Литве объявили о раскрытии "русской шпионской сети", Mixnews.lv

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 20 декабря объявил о раскрытии в стране шпионской сети и пресечении деятельности группы лиц, которая собирала информацию по заданию российской разведки.

"Наши спецслужбы своевременно отреагировали на деятельность в Литве русской шпионской сети и помешали действиям, которые ставили под угрозу национальную безопасность, - цитирует его ТАСС. - Речь идет не об отдельных инцидентах, а о методических действиях, направленных против нашего государства".

Днем ранее генеральный прокурор страны Эвалдас Пашилис заявил на пресс-конференции в Вильнюсе о задержании по подозрению в шпионаже в пользу России нескольких лиц, в том числе бывшего председателя Социалистического народного фронта (СНФ) Альгирдаса Палецкиса, уточнив, что тот находится под стражей еще с октября, пишет Delfi.lt. Точное число задержанных генпрокурор не назвал.

„Šis atliekamas ikiteisminis tyrimas rodo, kad nuolat turime išlikti budrūs, šnipinėjimo veikla nėra sumažėjusi“ https://t.co/lNPLEtkT2X — DELFI Lietuva (@DELFILietuva) 19 декабря 2018 г.

"Деятельность продолжалась длительное время, она была сознательной", - подчеркнул генпрокурор. По его словам, лица, выполнявшие задачи российской разведки, были связаны с политическими непарламентскими партиями.

Генкомиссар Литвы Линас Пярнавас сообщил в тот же день, что при проведении расследования была выявлена "целая сеть лиц, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности нашей страны". "Если бы эта сеть не была вскрыта, думаю, Литве угрожала бы серьезная опасность", - сказал он.

Также Пярнавас сообщил, что в ходе обысков по шпионскому делу был задержан один гражданин России - Валерий Иванов, который в последние советские годы возглавлял в Литве общественную русско-литовско-польскую организацию "Единство", выступавшую за сохранение СССР.

71-летний Иванов был задержан в Вильюсе 18 декабря, "поскольку во время обыска у него нашли оружие", сообщил Пярнавас. "На данный момент выясняют, связано ли это с делом о шпионаже", - добавил он. Вечером 19 декабря стало известно, что россиянина отпустили на свободу.

Пярнавас также рассказал, что в ходе обысков были обнаружены разные данные, которые позволяют предполагать, что подозреваемые занимались сбором информации.

Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил со своей стороны, что целью этих незаконных действий было оказание влияния на политические процессы в Литве. "С этой целью вербуются лица, которые могут напрямую или через посредников формировать программы политических партий или их структуру, пользуясь различными медийными каналами, содействовать укреплению "мягкой силы" России в стране", - сказал Яунишкис.

Источник: NEWSru.com

Фото: Flickr/Shane MacClure