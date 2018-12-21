﻿ Немецкий журналист семь лет выдумывал репортажи и получал награды, Mixnews.lv

В мире |

Скандал разразился в редакции немецкого еженедельного журнала Der Spiegel. Выяснилось, что его сотрудник, журналист Клаас Релотиус, который к 33 годам получил множество премий за профессионализм и считается одним из самых успешных молодых авторов Германии, практически полностью сочинял свои репортажи. Издание называет случившееся худшим, что произошло в редакции за последние 70 лет.

Релотиус придумывал не только статьи, но и интервью, пишет Der Spiegel, и отмечает, что за последние годы журналист опубликовал почти 60 материалов. Причем некоторые из них были отмечены профессиональными премиями. Теперь репортер признал, что настолько фальсифицировал свои статьи, что даже придумывал персонажей и искажал факты.

Первые подозрения в профессиональной нечистоплотности Релотиуса возникли в ноябре у его коллеги - фрилансера Хуана Морена - во время подготовки репортажа о ситуации с мигрантами на границе между США и Мексикой. В начале декабря, перед вручением Релотиусу очередной международной премии, "журналист года" получил письмо от женщины по имени Джанет из отряда добровольцев из штата Аризона, которые патрулируют границу и отлавливают нелегальных иммигрантов. Она спрашивала, как он мог написать материал о ее группе, даже не побеседовав с ней, пишет Der Spiegel.

Тем временем Морено уже обнаружил в репортаже коллеги фотографию руководителя этого отряда - Тима Фули - с подписью о том, что добровольцы категорически отказываются фотографироваться и общаться с журналистами. В то же время Морено отлично знал, что Фули даже зарабатывает на том, что раздает интервью и проводит экскурсии по границе для туристов и журналистов.

Сначала выдумщиком сочли коллегу Релотиуса

В тексте материала коллега Релотиуса обнаружил обширные заимствования из американского издания Mother Jones, включая имена главных героев репортажа. Морено рассказал о своих наблюдениях фактчекеру журнала и редактору, было проведено небольшое обсуждение, но Релотиус так ловко и хитро защищался, что виноватым оказался выставлен сам Морено, сотрудничающий с журналом с 2007 года. Этому способствовало то, что в редакции знали, что оба журналиста постоянно спорят и конфликтуют.

Во время следующей командировки в США Морено поговорил с Тимом Фули и с еще одним человеком, и они на камеру заявили, что никогда не встречались с Релотиусом.

В итоге в конце этой недели журналист-выдумщик признал свою вину. Оказалось, что сочинительство историй давно вошло в его привычку. Ранее он написал материал в жанре мокьюментари "Последний свидетель" об американце, который якобы путешествовал по всему миру, чтобы смотреть на смертные казни. Такими наполненными художественным вымыслом же были статьи "Дети львов" о двух мальчиках, похищенных для перевоспитания "Исламским государством"* и "Номер 440" о заключенном в тюрьме Гуантанамо.

Der Spiegel опубликовал уже несколько материалов, посвященных разоблачению Релотиуса. Сейчас в редакции разбираются, каким образом ее сотрудники могли пропустить столько несоответствий действительности. Проблема в том, что проверить репортажи гораздо сложнее, чем материалы, основанные на источниках: детальные подробности чаще всего известны только автору. В редакции подумывают о ужесточении проверки материалов. Например, от журналистов, возможно, будут требовать предоставлять аудиозаписи и селфи с героями репортажей.

Релотиус, несомненно, был мастером

Примечательно, что Релотиус настолько мастерски рассказывал свои истории, что они, в общем-то, были достойны своих наград - во всяком случае, по стилю изложению и увлекательности материала. Как признался сам журналист, после мимолетного общения с героями репортажей он, по сути, сочинял художественный текст, замаскированный под документальный, а недостающие детали брал из материалов старых газет, видеороликов, блогов и соцсетей. Отметим, если бы вся эта история была презентована как проект в сфере современного искусства, а не журналистики, то в сочетании с трудолюбием и профессионализмом сама идея Релотиуса выглядела бы смелой и заслуживающей высокой оценки. Сам Релотиус объясняет свою деятельность не успехом, а страхом провала. По его словам, чем успешнее он становился, тем сильнее он осознавал, что не имеет права провалиться. "Я болен, мне нужна помощь", - делился журналист своими страхами с коллегами.

Тем не менее он был одним из наиболее успешных молодых авторов и имел звание "Журналиста года" в Германии по версии CNN. Forbes ранее включил Релотиус в число 30 медиаперсон в возрасте до 30 лет, подающих самые большие надежды. На счету выдумщика девять престижных немецких наград и две международные, последнюю он получил вечером 3 декабря.

Источник: NEWSru.com