﻿ Британец проверил забытый лотерейный билет и выиграл £76 млн, Mixnews.lv

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Житель Великобритании выиграл джекпот в £76 млн после того, как коллега и племянница заставили его проверить накопленные лотерейные билеты, пишет Sky News.

51-летний строитель из Бостона, Линкольншир, Эндрю Кларк покупал лотерейные билеты и, не проверяя, убирал в свой фургон. Его близким понадобилось шесть месяцев, чтобы убедить его проверить их.

«Эта история похожа на волшебную рождественскую сказку с человеком, который чуть не потерял £76 млн (более 6 млрд рублей)», — поделился Кларк.

В один из зимних вечеров коллега и его племянница вновь напомнили Кларку о лотерейных билетах. Мужчина неохотно оторвался от телевизора, достал пачку собравшихся билетов и стал их проверять. Когда Кларк понял, что сорвал джекпот в размере £76 млн, то закричал на весь дом.

Известно, что это 12-я по величине победа в Великобритании.