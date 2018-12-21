﻿ Аэропорт Гатвик возобновил работу после двухдневного перерыва, Mixnews.lv

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Лондонский аэропорт Гатвик возобновил работу после перерыва, который продлился почти два дня, из-за полетов дронов вблизи воздушной гавани. Об этом говорится на сайте Гатвика.

Как отмечается, в настоящее время взлетно-посадочная полоса аэропорта открыта, запланировано небольшое число посадок и взлетов.

Ранее стало известно, что все прилеты и вылеты из аэропорта приостановили из-за двух дронов.

По данным полиции, появление дронов в воздушном пространстве над аэропортом не было связано с терроризмом.

Источник: Газета.ру