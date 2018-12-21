﻿ Из России выслан шведский дипломат, Mixnews.lv

Из России выслан шведский дипломат (4)
В мире | 21 декабря 2018 года, 17:21
В Стокгольме подтвердили, что Россия выслала из страны шведского дипломата. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе шведского внешнеполитического ведомства.
"МИД Швеции сообщил, что отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию", — отметила сотрудница пресс-службы.
По ее словам, Стокгольм выражает сожаление в связи с этим решением. В МИД не уточнили, покинул ли дипломат Москву, какую должность он занимал и чем российская сторона объяснила высылку. Ранее Radio Sweden сообщило, что Россия выслала атташе посольства Швеции по делам культуры.
Источник: РИА Новости
Всё просто, Швеция отказала, Россия выслала.
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Прошли времена, когда об Россию можно было ноги вытирать, как о тряпку. До кого не дошло - сами виноваты. Учите матчасть!!!
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Вы ножкой топнули когда писали?!
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