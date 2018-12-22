﻿ Хаос в Гатвике: полиция задержала подозреваемых в запуске дронов, Mixnews.lv

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Британские полицейские задержали первых подозреваемых в причастности к запуску беспилотных аппаратов у лондонского аэропорта Гатвик, который больше суток был парализован из-за отмены рейсов. В пятницу, 21 декабря, аэропорт возобновил работу.

Аресты полиция произвела поздно вечером в пятницу.

"В рамках расследования преступного использования беспилотников, которое серьезно нарушило полеты в аэропорт Гатвик и из него, полиция Сассекса задержала двух человек", - сказано в заявлении полиции графства.

О личностях арестованных ничего не сообщается. Полиция не разглашает ни возраст, ни пол, ни место их задержания. Расследование продолжается, полиция создает условия, чтобы нивелировать угрозу новых "вторжений беспилотников", сказано в заявлении.

Полиция также просит немедленно связаться с ней тех, у кого есть какая-либо информация об атаке дронов.

Аэропорт Гатвик, второй по загруженности в Великобритании, был вновь открыт в пятницу, после того как закрывался на 36 часов. В результате в канун Рождества не смогли совершить перелеты более 120 тысяч человек.

Десятки человек сказали BBC, что уже отказались от планов на Рождество, поскольку развитие ситуации не внушает оптимизма. Многие потратили деньги на авиабилеты на рейсы из других аэропортов и на отели.

Вечером в пятницу руководство аэропорта снова приняло решение временно приостановить работу из-за появления в воздухе подозрительных дронов. Аэропорт закрылся около 17 часов по Гринвичу, через полтора часа полеты возобновились.

"Мы только что получили сообщения о том, что был замечен еще один беспилотник, мы проверяем эту информацию. На время проверки мы приняли решение отменить рейсы в качестве меры предосторожности", - сказала представитель аэропорта.

Нескольким самолетам запретили совершить посадку и им пришлось кружить в небе над Гатвиком. Минобороны Британии не подтвердило информацию о появлении дронов. Полиция графства Сассекс сообщила о начале расследования инцидента.

Первый раз Гатвик закрыли в девять часов вечера в среду, когда над взлетным полем заметили два беспилотника.

В интервью BBC операционный директор Гатвика Крис Вудруф рассказал, что два аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.

В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.

Источник: BBC News