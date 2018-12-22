﻿ Британские хирурги случайно кастрировали двухлетнего мальчика, Mixnews.lv

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Британские хирурги оставили двухлетнего мальчика бесплодным после неудачной операции по опущению яичка. Об этом сообщает новостная служба BBC.

Двухлетний малыш оказался в Бристольской королевской детской больнице из-за неопустившегося яичка. Эта проблема обычно решается хирургически и риск осложнений минимален. Однако операция продлилась более двух часов вместо обещанных 30 минут, после чего врачи сообщили родителям, что она прошла не слишком успешно.

Оказалось, хирург перепутал яички и вместо того, чтобы разобраться с тем, которое не опустилось, повредил здоровое. Мальчик остался бесплоден.

"Они разрушили жизнь моего сына, — говорит разгневанный отец мальчика. — Они кастрировали его".

Руководство больницы извинилось перед родителями. В настоящее время инцидент расследуется.

Крипторхизм встречается у 1% мальчиков до года. Так как нормальный сперматогенез возможен лишь в мошонке, где температура на 1,5–2,5°C ниже, чем в брюшной полости, крипторхизм чреват бесплодием. Во время операции хирург опускает яичко в мошонку.

Источник: Газета.ru

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