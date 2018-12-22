﻿ Во Франции водитель погиб из-за блокады дороги "желтыми жилетами", Mixnews.lv

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Во французском городе Перпиньян погиб 36-летний водитель, в автомобиль которого врезался грузовик из-за блокирования дороги участниками движения "Желтые жилеты", сообщает BFM TV. Это десятая смерть за время протестов.

Водитель легкового автомобиля врезался в грузовик, который остановился у дороги из-за блокирования проезда протестующими. Он погиб через 15 минут после происшествия. Водитель грузового автомобиля остался на месте до прибытия полиции, в отличие от сбежавших участников акции, сказал представитель прокуратуры города.

Протесты во Франции продолжаются с середины ноября. "Желтые жилеты" выступают против повышения цен на топливо, требуя отставки президента Эмманюэля Макрона.

10 декабря Макрон выступил с телеобращением к жителям Франции, в котором объявил о введении в стране чрезвычайного положения.

Он предложил правительству частично выполнить требования протестующих: повысить минимальный размер оплаты труда на 100 евро, а также отказаться от налогов за сверхурочную работу.

Источник: "Дождь"