﻿ СМИ: в Арктике может повториться "керченский инцидент", Mixnews.lv

СМИ: в Арктике может повториться "керченский инцидент" (7)
В мире | 22 декабря 2018 года, 17:40
В Арктике может произойти инцидент, подобный происшествию в Керченском проливе, из-за действий США по "обеспечению свободы" морской навигации в регионе, сообщает издание Telepolis.
Издание отмечает, что Россия усиливает контроль над прибрежными водами по экономическим и военным причинам.
Уточняется, что Москва "будет реагировать более агрессивно" при защите своих интересов.
Источник: Газета.ru
Все помнят, как уголовники взяли в заложники инспектора и драпали в мурманск? Жаль, что именно из-за человека на борту этих азиопских скотов не утопили.