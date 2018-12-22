﻿ СМИ: в Арктике может повториться "керченский инцидент", Mixnews.lv

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В Арктике может произойти инцидент, подобный происшествию в Керченском проливе, из-за действий США по "обеспечению свободы" морской навигации в регионе, сообщает издание Telepolis.

Издание отмечает, что Россия усиливает контроль над прибрежными водами по экономическим и военным причинам.

Уточняется, что Москва "будет реагировать более агрессивно" при защите своих интересов.

Источник: Газета.ru