﻿ СМИ: в Арктике может повториться "керченский инцидент", Mixnews.lv

СМИ: в Арктике может повториться "керченский инцидент" (7)

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В мире | 22 декабря 2018 года, 17:40

В Арктике может произойти инцидент, подобный происшествию в Керченском проливе, из-за действий США по "обеспечению свободы" морской навигации в регионе, сообщает издание Telepolis.

Издание отмечает, что Россия усиливает контроль над прибрежными водами по экономическим и военным причинам.

Уточняется, что Москва "будет реагировать более агрессивно" при защите своих интересов.

Источник: Газета.ru

Комментарии 7
yes2 часа назад
получат как вусраинские скоты
6
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Ага1 час назад
Это ты в своём рижском лягушатнике веслом будешь «топить» Российский флот, а в воды РФ на вёсельной и не дойдешь
2
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Саня2 часа назад
Против кого это говноформирование может выступить в Арктике?
Все помнят, как уголовники взяли в заложники инспектора и драпали в мурманск? Жаль, что именно из-за человека на борту этих азиопских скотов не утопили.
17
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