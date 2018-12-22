﻿ В США мужчина залез на новогоднюю елку у Белого дома, Mixnews.lv

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В США мужчина залез на новогоднюю елку у Белого дома (2)

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В мире | 22 декабря 2018 года, 19:47

Неизвестный мужчина залез на новогоднюю елку у Белого дома в США. Об этом сообщает Time.

Как отмечается, американская полиция вела с ним переговоры, чтобы убедить его спуститься с елки.

После инцидента мужчину отправили на обследование в психиатрическую больницу. Это произошло в связи с тем, что у правоохранителей появились сомнения в его эмоциональной стабильности.

Источник: Газета.Ru

Комментарии 2
Демократ18 минут назад
Разве это были не вы? Ну если вас не пускают в вашу любимую Америку то можете у нас выбрать любую ёлку которая понравится и залезть на неё и кричать с неё всё что угодно.
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Саня24 минуты назад
Ещё один представитель сруского мира и пуйлотим остался там жить.
Что ж они в своих мухосрансках_то на ёлку не лезут?
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