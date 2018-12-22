﻿ В США мужчина залез на новогоднюю елку у Белого дома, Mixnews.lv

В мире |

Неизвестный мужчина залез на новогоднюю елку у Белого дома в США. Об этом сообщает Time.

Как отмечается, американская полиция вела с ним переговоры, чтобы убедить его спуститься с елки.

После инцидента мужчину отправили на обследование в психиатрическую больницу. Это произошло в связи с тем, что у правоохранителей появились сомнения в его эмоциональной стабильности.

Источник: Газета.Ru