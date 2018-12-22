﻿ Порошенко обязал УПЦ Московского патриархата сменить название, Mixnews.lv

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Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Согласно документу, религиозные организации, "руководящий центр которых находится в стране-агрессоре", должны отображать это в своем названии. Ранее закон одобрила Верховная рада.

Порошенко отметил, что люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Новый закон создает "лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой православной юрисдикции принадлежать".

По его мнению, "выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно сделать".

20 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата обратилась к Порошенко с просьбой наложить вето на принятый Радой закон. В УПЦ МП назвали его антиконституционным и заявили, что принуждение церкви к изменению названия является вмешательством в ее деятельность.

Ранее в Киеве прошел объединительный собор, на котором было объявлено о создании независимой Украинской православной церкви. На большой пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин назвал ее "объединенной раскольнической церковью Стамбульского прихода".

Источник: "Дождь"