﻿ Умер сын основателя Саудовской Аравии, Mixnews.lv

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Принц Таляль бин Абдулазиз, сын основателя королевства Саудовская Аравия, умер в возрасте 87 лет. Об этом в своем Twitter сообщил его сын, Аль-Валид бин Таляль.

Принц умер в специализированной больнице им. короля Фейсала. В последние месяцы своей жизни он тяжело болел.

В начале 2018 года, как сообщал The Middle East Observer, принц Таляль объявил о начале голодовки из-за ареста своего сына Аль-Валида и двух его братьев в ходе антикоррупционной чистки в королевстве. До ареста Аль-Валид входил в список богатейших людей планеты по версии Forbes, однако потерял значительную часть состояния в ходе последовавшего разбирательства и уплаты штрафа.

Принц Таляль занимал пост министра связи и министра финансов и национальной экономики в 1950-х и 60-х годах, а также контролировал национальные авиалинии страны. Несмотря на свое происхождение, Таляль поддерживал идею ограничения монархии в Саудовской Аравии и неоднократно выступал с критикой сложившегося под управлением его отца режима.

В 1958 году он стал основателем либерального Движения свободных принцев, призывавшего к реформам и принятию Конституции.

В 1962 году, после обысков в его дворце и конфискации имущества, Таляль аль Сауд бежал в Египет, президентом которого на тот момент был Гамаль Абдель Насер, сторонник идеи «арабского социализма». Из Египта принц продолжал выступать с требованиями реформ в Саудовской Аравии. Из-за своих взглядов на социализм Таляль аль Сауд получил прозвище Красный принц. Однако уже в 1963 году благодаря посредничеству своей матери​ он примирился со своим братом, королем Саудовской Аравии Фейсалом, и вернулся в королевство.

Таляль вплоть до последних лет призывал к ограничению монархии. В 2012 году он выступил с протестом против того, чтобы наследным принцем был назначен Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, который стал королем в 2015 году. В ноябре 2017 года он объявил голодовку после того, как трое его сыновей были арестованы.

По данным The Middle East Observer, за месяц Таляль потерял 10 кг веса и в декабре врачи вставили ему в пищевод трубку для кормления.

Источник: РБК