﻿ Times: в Британии глава Минобороны планирует сместить Терезу Мэй, Mixnews.lv

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Министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в заговоре с целью сместить премьер-министра Терезу Мэй. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на очевидца разговора Уильямсона и двух его приятелей.

Издание отмечает, что глава Минобороны оказался в центре скандала после того, как один из очевидцев рассказал о подслушанном разговоре министра с приятелями.

Он рассказал, что 18 декабря в ресторане в отеле Beaumont Уильямсон хвастался о том, что планирует скомпрометировать своих конкурентов на пост премьер-министра, в том числе главу МИД Джереми Ханта и главу МВД Саджида Джавида.

"Я могу устранить Саджа и Джереми", — процитировал слова Уильямсона очевидец его разговора.

Кроме того, министр обороны заявлял, что является единственным кандидатом на место лидера Демократической юнионистской партии (DUP) — союзника Консервативной партии в парламенте.

"DUP сделает для меня все что угодно", — приводятся слова Уильямсона.

Близкий к Уильямсону собеседник назвал эти обвинения "политической уловкой" и частью "порочащей компании". По словам источника, у Уильямсона "нулевые лидерские амбиции", и он хочет остаться на посту главы Минобороны еще, как минимум, на два года.

The Times отмечает, что Уильямсон помог Терезе Мэй баллотироваться в премьер-министры Великобритании.

"Я сделал ее [премьер-министром], чтобы иметь возможность сломать", — заявлял Уильямсон после победы Мэй, пишет издание.

В сентябре The Telegraph и Express узнали, что британские консерваторы предложат Мэй уйти в отставку после официального выхода Великобритании из Евросоюза в марте 2019 года. По данным изданий, они составили список из 27 потенциальных преемников Мэй. Среди них также указаны министр обороны Гэвин Уильямсон, министр иностранных дел Джереми Хант и глава МВД Саджид Джавид.

Недовольство консерваторов действиями Мэй связано с проектом по выходу страны из ЕС. 12 декабря в британском парламенте прошло голосование о недоверии Терезе Мэй, по результатам которого она сохранила пост премьер-министра.

Источник: "Дождь"