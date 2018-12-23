﻿ В Санкт-Петербурге откроют кафе с лапшой быстрого приготовления, Mixnews.lv

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В Санкт-Петербурге в начале 2019 года откроется кафе "Дошик", в котором гостям будет предложена лапша быстрого приготовления. Об этом пишет Афиша Daily.

Клиенты также смогут заказывать лапшу на дом. В частности, в планах основателей кафе с 1 по 3 января организовать доставку "похмельных" сетов из трех упаковок за 750 рублей (9,5 евро) и из пяти — за 950 рублей (12 евро).

Владельцы кафе рассказали изданию, что эта идея родилась во время посещения супермаркета в Гонконге, где этому продукту было отведено большое пространство.

"В Азии все едят эти дошики. Если вся Азия полюбила лапшу, значит, и у нас полюбят, как было с раменом, японскими суши и воками", — утверждают они

Источник: Lenta.ru

Фото: pexels.com