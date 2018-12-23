﻿ Стрелок из Страсбурга клялся в верности "Исламскому государству", Mixnews.lv

Стрелок из Страсбурга клялся в верности "Исламскому государству" (4)
Подозреваемый в нападении на рождественском базаре в Страсбурге, Шариф Шекатт, присягнул на верность террористической организации "Исламское государство". Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил один из представителей французского правосудия.
По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, во время обысков дома у подозреваемого, следователи обнаружили USB-накопитель с видеозаписью, на которой нападавший клянется в верности джихадистской группировке.
11 декабря преступник открыл стрельбу по посетителям рождественской ярмарки в Страсбурге. В результате были убиты пять человек, десятки получили ранения. Два дня спустянападавший был застрелен полицейскими.
По данным французских СМИ, 29-летний Шериф Шекатт ранее находился под подозрением у полиции. Он десятки раз привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В 2017 году Германия депортировала Шекатта во Францию.
Источник: Deutsche Welle
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Трудно вспомнить крупнейшие теракты и в Европе и Америке, где террористы не были бы хорошо известны компетентным органам задолго до совершения последнего преступления преступником или преступниками.
Совершенно очевидно, что со всей современной мощью технических средств наблюдения и отслеживания в реальном и кибер-пространстве такие люди находятся постоянно под наблюдением сотрудников служб и аппаратуры, которая уведомляет сотрудников.
Так почему же известные службам преступники были настолько успещны в совершении терактов?
Или компетентные органы не столь уж компетены и ленивы - или по разным причинам они закрывали глаза на готовящиеся преступления?
Понятно, что невозможно предотвратить на 100% все теракты - этого никто и не ожидает.
Но что-то слишком много крупнейших терактов совершали заранее известные преступники в конкретные моменты, которые вызывают тревожные вопросы.