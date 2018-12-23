﻿ Стрелок из Страсбурга клялся в верности "Исламскому государству", Mixnews.lv

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Подозреваемый в нападении на рождественском базаре в Страсбурге, Шариф Шекатт, присягнул на верность террористической организации "Исламское государство". Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил один из представителей французского правосудия.

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, во время обысков дома у подозреваемого, следователи обнаружили USB-накопитель с видеозаписью, на которой нападавший клянется в верности джихадистской группировке.

11 декабря преступник открыл стрельбу по посетителям рождественской ярмарки в Страсбурге. В результате были убиты пять человек, десятки получили ранения. Два дня спустянападавший был застрелен полицейскими.

По данным французских СМИ, 29-летний Шериф Шекатт ранее находился под подозрением у полиции. Он десятки раз привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В 2017 году Германия депортировала Шекатта во Францию.

Источник: Deutsche Welle