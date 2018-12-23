﻿ Британская полиция отпустила задержанных после запуска дронов в Гатвике, Mixnews.lv

Британская полиция отпустила задержанных после запуска дронов в Гатвике (5)
Полиция британского Сессекса отпустила без предъявления обвинений двух задержанных по подозрению в причастности к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта Гатвик.
"Оба они в полном объеме сотрудничали со следствием, и я рад, что они более не числятся подозреваемыми в инциденте с беспилотниками в аэропорту Гатвик", - заявил представитель полиции Сассекса Джейсон Тингли.
Он отметил, что полиция не будет раскрывать их личности, так как "если кого-то задерживают в рамках расследования, это не значит, что они виновны".
Тингли добавил, что полиция продолжит расследование для установления ответственных за запуск беспилотников.
Работа лондонского аэропорта Гатвик несколько раз приостанавливалась из-за беспилотников. Как отмечало руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной - дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу. По утверждению полиции Сассекса, инцидент, нарушивший планы более сотни тысяч человек, с терроризмом не связан. На данный момент прием и отправка самолетов возобновлены.
Источник: РИА Новости
вусраинцы с лотышами до сих пор думают что НАТА и СЩА летают в космос на своих ракетах. А нет вон оно как летают на Российских
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Это ты и Светлана?А чем вы "думаете" если не секрет,у вас же на двоих одна горошина:)))
Это конечно очень мило и вежливо с стороы Илона Маска, что он хвалит российские двигатели, но вот уже буквально через несколько дней Израиль с помощью компании Илона Маска SpaceX запустит с американского космодрома свой собственный корабль на Луну - и таким образом становится первой мини-страной, которая входит в клуб России, Америки, Китая и Индии - стран лидеров космических исследований.
Израиль покорит Луну - наравне с США, Россией и Китаем
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5351614,00.html
Израиль отправит на Луну свою первую миссию с роботами до конца 2018 года
Реализацией этого проекта займется государственный концерн Israel Aerospace Industries и некоммерческая организация SpaceIL.
https://hightech.fm/2018/07/11/moon-7
Космические достижения России в рекламе не нуждаются. но все их последние неудачи говорят о том, что они сильно затормозили, если маленький Израиль на данный момент в освоении Луны обошёл Россию - впрочем также как и Америку.