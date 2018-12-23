﻿ Трамп обьявил имя нового главы Пентагона, Mixnews.lv

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С 1 января 2019 года исполняющими обязанности главы Пентагона будет Патрик Шанахан, объявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

В настоящее время Шанахан работает заместителем главы Пентагона.

"Рад сообщить, что наш очень талантливый замглавы Пентагона Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности министра обороны", - написал Трамп в Twitter.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.

21 декабря Трамп объявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля. Сам генерал заявил, что не согласен с некоторыми решениями Трампа. Это считается существенной потерей для американской администрации, так как Дж.Мэттис пользуется уважением в конгрессе как со стороны республиканцев, так и демократов. Его считают одним из министров, занимающих умеренные позиции по ключевым международным вопросам.

Шанахан начал работать в Boeing в 1986 году, занимался как гражданскими, так и военными проектами. Он занимал в компании ряд руководящих должностей. Летом 2017 года сенат утвердил его на посту замминистра обороны.

Источник: "Интерфакс"