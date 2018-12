﻿ Трамп обьявил имя нового главы Пентагона, Mixnews.lv

В мире |

С 1 января 2019 года исполняющими обязанности главы Пентагона будет Патрик Шанахан, объявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

В настоящее время Шанахан работает заместителем главы Пентагона.

"Рад сообщить, что наш очень талантливый замглавы Пентагона Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности министра обороны", - написал Трамп в Twitter.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!