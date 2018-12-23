﻿ Джеймса Бонда предложили сделать трансгендером, Mixnews.lv

Джеймса Бонда предложили сделать трансгендером (2)
В мире | 23 декабря 2018 года, 20:54
Британский актер Доминик Уэст предложил сделать Джеймса Бонда женщиной-трансгендером, пишет The Sunday Times.
Отмечается, что он предложил отдать эту роль Ханне Граф, которая является трансгендером и высокопоставленным офицером в армии Британии.
"Она красивая блондинка, которая могла бы быть Бондом. Это действительно отличная идея", — заявил Уэст.
Он объяснил свое предложение тем, что в армии много трансгендеров.
Источник: Газета.ru
Вероятно в каком направлении меняется Британия в том же направлении меняется и Британский культовый символ. :)
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"Стройбатовцем".
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