﻿ Австралиец нашел на пляже странное существо с десятками щупалец, Mixnews.lv

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Житель города Брум в Западной Австралии Трэвис Пауэр обнаружил на пляже причудливое морское существо с десятками щупалец и гигантским ртом, сообщает Daily Express.

Мужчина признался, что не смог распознать, что это за животное, и отдал его ученым.

"Сначала мне показалось, что это существо может быть мертвым или ядовитым, потому что оно не двигалось и имело специфическую окраску", – рассказал Пауэр.

Морские биологи считают, что животное является актинией. Им еще предстоит определить, к какому виду оно относится.

Источник: РИА Новости