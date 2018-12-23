﻿ Австралиец нашел на пляже странное существо с десятками щупалец, Mixnews.lv

Австралиец нашел на пляже странное существо с десятками щупалец (2)
В мире | 23 декабря 2018 года, 21:32
Житель города Брум в Западной Австралии Трэвис Пауэр обнаружил на пляже причудливое морское существо с десятками щупалец и гигантским ртом, сообщает Daily Express.
Мужчина признался, что не смог распознать, что это за животное, и отдал его ученым.
"Сначала мне показалось, что это существо может быть мертвым или ядовитым, потому что оно не двигалось и имело специфическую окраску", – рассказал Пауэр.
Морские биологи считают, что животное является актинией. Им еще предстоит определить, к какому виду оно относится.
Источник: РИА Новости
те вчера по пять были очень большие
Ответить
Вот такие раки.
Ответить