﻿ Австралиец нашел на пляже странное существо с десятками щупалец, Mixnews.lv

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Австралиец нашел на пляже странное существо с десятками щупалец (2)

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В мире | 23 декабря 2018 года, 21:32

Житель города Брум в Западной Австралии Трэвис Пауэр обнаружил на пляже причудливое морское существо с десятками щупалец и гигантским ртом, сообщает Daily Express.

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Мужчина признался, что не смог распознать, что это за животное, и отдал его ученым.

"Сначала мне показалось, что это существо может быть мертвым или ядовитым, потому что оно не двигалось и имело специфическую окраску", – рассказал Пауэр.

Морские биологи считают, что животное является актинией. Им еще предстоит определить, к какому виду оно относится.

Источник: РИА Новости

Комментарии 2
латвиешу "100% приму хенеси" протрирот16 минут назад
те вчера по пять были очень большие
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Нить48 минут назад
Вот такие раки.
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