﻿ СМИ: атака дронов на аэропорт Гатвик могла быть выдумкой, Mixnews.lv

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Существует вероятность, что лондонский аэропорт Гатвик никогда не подвергался атаке дронов, главные подозреваемые в данный момент вышли на свободу. Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на полицию.

В издании рассказали, что 47-летний Пол Гейт и 54-летняя Элейн Кирк были отпущены на свободу — полиция считала, что они являются эко-активистами, которые якобы запустили дроны для блокировки работы Гатвика, однако так и не смогла предъявить им обвинения.

При этом в полиции заявили, что у них нет никаких записей атаки дронов на аэропорт и они вели расследование, исходя из показаний очевидцев.

«Безусловно, есть вероятность (что атака дронов на Гатвик была выдумкой. — прим.ред.)», — сказали в полиции.

Также там подчеркнули, что они работают с людьми, которые «всякое говорят».

Ранее сообщалось, что аэропорт Гатвик вновь приостановил работу из-за дронов.