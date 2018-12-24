﻿ В Хабаровском крае мог упасть метеорит: часть сопки обрушилась в реку, Mixnews.lv

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Часть сопки обрушилась в реку Бурея в Хабаровском крае в 73 километрах от поселка Чекунда, одна из возможных причин – падение метеорита. Как сообщает ГУМЧС по Хабаровскому краю, в понедельник на место ЧП прибыла администрация поселка Чекунда, спасатели и специалисты Бурейской ГЭС. Они осмотрели место происшествия.

"Установлен факт схода грунта на русло реки Бурея. В настоящее время угрозы подтопления поселка нет. ГЭС также работает в штатном режиме. Специалисты оценивают ситуацию, и что делать дальше, будет решаться на заседании комиссии по ЧС района", - отметили в МЧС, уточнив, что сейсмостанции не зафиксировали сейсмособытий в районе. Специалисты выясняют причины схода грунта, а также когда это произошло.

По словам главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, пока сложно выяснить природу явления. "Пытаемся найти этому объяснение. Я не отступаю от мнения, что это был метеорит. Хотя сейчас начали говорить про сход грунта. Но этот сход грунта составил 700 метров длиной, 400 метров шириной и 80 метров высотой над уровнем льда, и вглубь реки еще ушло, там 25 метров глубины. Русло перекрыто от берега до берега. И полсопки нету рядом", - рассказал РИА Новости глава района.

Он пояснил, что сопка находится в тайге. Горных выработок там нет. Обрушенный грунт обнаружили охотники, которые рассказали, что вместе с сопкой снесены деревья. "Сопка срезана с углом наклона в сторону реки, относительно ровным. Если в кучу песка бросить яблоко, такой след останется. Чем можно снести такой объем? Такое невозможно сделать человеческими руками", - отметил собеседник агентства. По его словам, когда точно произошло обрушение, неизвестно. О каких-либо загадочных свечениях в небе жители не сообщали, однако припомнили, что 11 декабря у них попадали цветы с подоконников.