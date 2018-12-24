﻿ В Брюсселе неизвестный обстрелял ресторан из автомата Калашникова, Mixnews.lv

В Брюсселе неизвестный обстрелял ресторан из автомата Калашникова (1)

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В мире | 24 декабря 2018 года, 14:54

В Брюсселе мужчина устроил стрельбу в ресторане в центре города, после чего скрылся. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, инцидент произошел в 10.00 (11.00 лтв). Неизвестный мужчина трижды выстрелил в окно ресторана на авеню Луизы. В результате произошедшего никто не пострадал.

По словам очевидца, неизвестный стрелял из автомата Калашникова.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Patriot36 минут назад
Diemźèl mùsdienu terorista tèls asocièjas ar automàtu Kalasnikovs rokàs.
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