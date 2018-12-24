﻿ В Брюсселе неизвестный обстрелял ресторан из автомата Калашникова, Mixnews.lv

В мире |

В Брюсселе мужчина устроил стрельбу в ресторане в центре города, после чего скрылся. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, инцидент произошел в 10.00 (11.00 лтв). Неизвестный мужчина трижды выстрелил в окно ресторана на авеню Луизы. В результате произошедшего никто не пострадал.

По словам очевидца, неизвестный стрелял из автомата Калашникова.