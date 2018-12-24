﻿ На Сицилии проснулся вулкан Этна, Mixnews.lv

На Сицилии проснулся вулкан Этна
В мире | 24 декабря 2018 года, 21:00
Итальянский вулкан Этна в который раз проснулся и выбросил в воздух клубы пыли. Об этом сообщает Reuters.
В активное состояние вулкан привела серия из 130 подземных толчков магнитудой в 4 балла, говорят в итальянском Национальном институте геофизики и вулканологии.
О жертвах или пострадавших пока не сообщается.
Из-за активности вулкана временно прекращал работу аэропорт города Катани.
Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе. Его высшая точка находится в 3330 метрах над уровнем моря.
Вулкан часто "подает признаки жизни": в последний раз клубы дыма из его кратера шли 25 августа этого года.
Источник: Эхо Москвы