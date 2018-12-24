﻿ Бельгийские военные НАТО боятся морозов в Эстонии, Mixnews.lv

Бельгийские военные НАТО боятся морозов в Эстонии (5)
В мире | 24 декабря 2018 года, 21:08
Военные из Бельгии, которые принимают участие в миссии НАТО в Эстонии, пожаловались на сезонное обмундирование. Об этом сообщаетРИА «Новости» De Standaard со ссылкой комментарий главы армейского профсоюза ACMP Роже Уссена.
По его словам, 270 военнослужащих заявили, что боятся замерзнуть.
«Мы опасаемся, что наши военные получат обморожение», — сказал Уссен.
Он приводит в пример, что военнослужащим выдали балаклавы, которые якобы были произведены еще в конце 50-х годов.
Подчеркивается, что миссия была запланирована еще год назад. Однако необходимая экипировка для этой цели так и не была подготовлена.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо раскошелиться на НАТО.
Фото: flickr.com
Источник: РИА Новости
Французы до Москвы дошли и потом вернулись и в районе Вильнюса померзли. Эти вояки так вообще с базы не выходят, бейцы бояться простудить.
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Техника и обмундирование 50х годов это то что надо для натовцев в Прибалтике, только вот чего то взносы маленькие они делают,будет им из 1800х годов оружие и одежда, копьё и мешок с прорезью для рук, отрабатывайте свои учения.
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Да они собственной тени боятся а ещё с русским Иваном собрались воевать! Армия США И НАТО самая оснащённая, вот только воевать там некому, все вояки бздуны и побросают все до трусов чтобы спасти свои жопы! Нет у них силы духа как у россиян!
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