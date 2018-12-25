﻿ Двое "желтых жилетов" приговорены к тюрьме во Франции, Mixnews.lv

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Французский суд вынес приговоры двум молодым мужчинам, которые принимали участие в акциях протеста движения "желтые жилеты", выступающего против повышения цен на бензин.

Двое мужчин в возрасте 21 года и 27 лет получили по одному году тюремного заключения за нападение на полицейских в ходе манифестаций "желтых жилетов" во французском городе Нанси (департамент Мёрт и Мозель, восток страны), пишет Le Parisien.

Как сообщается, старший из осужденных был задержан, когда бросал в стражей порядка металлические болты. Другой был схвачен, когда "стрелял из рогатки стальными шариками в полицейских".

Всего 22 декабря в манифестациях в Нанси приняли участие около 1 тысячи человек. Задержаны были девять протестующих, двое полицейских получили ранения, передает ТАСС.

В ходе общенационального дня протестов в субботу французской полицией и жандармерией были задержаны 220 человек, из которых 81 помещен под стражу. В Париже под стражей находятся 60 человек, из которых четверо - несовершеннолетние.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 22 декабря в ходе визита в Чад, что правительство страны примет жесткие меры в отношении тех лиц, которые устраивали погромы во время манифестаций "желтых жилетов". "Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился порядок и согласие. Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", - подчеркнул президент.

Напомним, протесты против повышения цен и налогов на топливо, символом которых стали светоотражающие желтые жилеты водителей, проходят во Франции с 17 ноября. Впоследствии к автомобилистам присоединились недовольные политикой властей в целом и радикально настроенные активисты.

В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста превысило 125 тыс. человек. В ходе столкновений в Париже пострадали по меньшей мере 135 человек.

Всего по стране на улицы было выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих. Задержаны тысячи протестующих. 10 человек погибло в ходе беспорядков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 декабря в телеобращении к нации объявил о чрезвычайном экономическом положении страны и призвал прекратить беспорядки, наметив ряд мер по улучшению социально-экономического положения населения. Он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов. "Я попрошу всех работодателей, которые могут это сделать, выплатить премии по итогам года, с которых не будут взиматься налог", - добавил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что граждане страны должны жить "достойным образом".

Говоря о протестах и беспорядках, президент Франции отметил, что решительно выступает против насилия. "Никакая злость не оправдывает нападений на полицейских, жандармов, а также нанесения ущерба магазинам и общественным учреждениям", - сказал французский президент.

Источник: NEWSru.com