﻿ В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и въехал в толпу, Mixnews.lv

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Вооруженный ножом мужчина во вторник угнал рейсовый автобус в китайской восточной провинции Фуцзянь и въехал в толпу пешеходов, погибли 5 человек, пострадал 21, говорится в сообщении полиции городского округа Лунъянь, где произошел инцидент.

По имеющимся данным, в числе погибших – сотрудник правоохранительных органов.

Преступника удалось оперативно задержать на месте, ведется расследование.

Источник: РИА Новости