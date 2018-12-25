﻿ В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и въехал в толпу, Mixnews.lv

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В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и въехал в толпу (1)

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В мире | 25 декабря 2018 года, 12:02

Вооруженный ножом мужчина во вторник угнал рейсовый автобус в китайской восточной провинции Фуцзянь и въехал в толпу пешеходов, погибли 5 человек, пострадал 21, говорится в сообщении полиции городского округа Лунъянь, где произошел инцидент.

По имеющимся данным, в числе погибших – сотрудник правоохранительных органов.

Преступника удалось оперативно задержать на месте, ведется расследование.

Источник: РИА Новости

Комментарии 1
Patriot2 часа назад
Arì lìdz Kinai ir nonàcis terorisma vilnis
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