﻿ Смертоносное цунами в Индонезии: количество жертв превысило 400, Mixnews.lv

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Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось по меньшей мере до 429 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Власти Индонезии предупредили об опасности возникновения высоких волн во многих прибрежных районах страны, в том числе в Яванском и море Сулавеси.

"Находящиеся в море суда, в том числе пассажирские, должны соблюдать особую осторожность, рекомендуется приостановить любую деятельность в прибрежных районах, поскольку высота волн будет достигать 4 метров", - указывается в сообщении представителя Агентства метеорологии, климата и геофизики Зайро Хэндравана. Данное предупреждение действует до 27 декабря.

МИД Латвии не располагает сведениями о том, что латвийские подданные пострадали в результате цунами в Индонезии, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.

Никто из латвийских подданных за помощью не обращался, добавил он.

МИД призывает находящихся в Индонезии латвийцев позвонить и сообщить о себе близким. За консульской помощью следует обращаться по круглосуточному телефону МИД для чрезвычайных ситуаций +37126337711 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

Ранее руководитель индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики Двикорита Карнавати предупредил об экстремально неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни в прибрежных районах Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра, где произошло цунами. Согласно прогнозам, ожидается порывистый ветер, обильные осадки.

В индонезийском Агентстве по противодействию природным катаклизмам заявили, что стране необходимо разработать новую систему раннего оповещения о цунами, так как система из сети буев не действует с 2012 года. Об этом пишет The Guardian.

"Действующая система раннего оповещения рассчитана исключительно на землетрясения. В Индонезии необходимо создать аналогичные системы для цунами, вызванных смещением пород и вулканическими извержениями", - написал в Twitter официальный представитель агентства по противодействию природным катаклизмам Сутопо Пурво Нугрохо. Неработоспособность системы буев он объяснил случаями вандализма, ограниченным бюджетом и техническими повреждениями.

Цунами было зафиксировано в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Стихийное бедствие обрушилось в том числе на пляж, где выступала популярная местная группа Seventeen: судьба зрителей и музыкантов неизвестна.

"Сотни человек присутствовали на концерте в районе Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, после чего они были поглощены сильными волнами", - цитирует газета The Jakarta Post свидетелей трагедии. По поступающей информации, на мероприятии, которое проходило в субботу вечером, присутствовали сотрудники одной из местных компаний, а также представители Министерства молодежи и спорта.

Первоначально индонезийское Агентство метеорологии, климата и геофизики предупредило об угрозе возникновения высоких волн в Зондском проливе, не объявляя при этом угрозу цунами. По данным агентства, волны не должны были превышать одного метра. При этом, по информации Агентства по предотвращению стихийных бедствий, высота волн в действительности достигала трех метров. Позднее в воскресенье власти страны предупредили о сохраняющейся угрозе цунами в прибрежных районах на островах Суматра и Ява. "Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежным линиям.

Источник: NEWSru.com