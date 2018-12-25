﻿ Лукашенко отказался называть Россию братским государством, Mixnews.lv

Лукашенко отказался называть Россию братским государством (10)

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В мире | 25 декабря 2018 года, 14:08

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам сотрудничества с Россией накануне рабочего визита в Москву — 25 декабря его примет президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В ходе совещания Лукашенко заявил: «Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами».

При этом президент Белоруссии подчеркнул приверженность сохранению позитивных отношений с Россией: «Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе».

25 декабря на переговорах в Москве будут подведены итоги российско-белорусского сотрудничества в 2018 году и рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу.

Комментарии 10
yes39 минут назад
это где ВСУ мародёртвом в хохлостане зазнимаются? убивают грабят скаклы майданытые-страна превратилась в террористичекое недострану
В Крыму войны нет, там стоит Рус Армия, получат свинорожие по иплу если сунут свой пятак
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yes41 минуту назад
скока можно обьяснять что у России 2 друга Армия и ВМФ, никаких друзей и братских народов нищенских накуй не надо
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Latviešu Patriots20 минут назад
Latvietis un krievs - brāļi uz mūžu!
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