﻿ Лукашенко отказался называть Россию братским государством, Mixnews.lv

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам сотрудничества с Россией накануне рабочего визита в Москву — 25 декабря его примет президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В ходе совещания Лукашенко заявил: «Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами».

При этом президент Белоруссии подчеркнул приверженность сохранению позитивных отношений с Россией: «Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе».

25 декабря на переговорах в Москве будут подведены итоги российско-белорусского сотрудничества в 2018 году и рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу.