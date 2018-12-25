﻿ Рождественский подарок: в Таиланде разрешили медицинскую марихуану, Mixnews.lv

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Национальная законодательная ассамблея Таиланда 25 декабря разрешила использование, хранение, производство, импорт, экспорт и продажу марихуаны в медицинских целях.

Парламент страны единогласно утвердили поправки к Закону о наркотиках от 1979 года. 166 законодателей выступили за легализацию медицинской марихуаны, против не было никого, 13 воздержались от голосования, сообщает Khaosod.

Марихуану теперь разрешено хранить и использовать ученым, врачам, практикующим таиландскую традиционную медицину, сотрудникам Красного Креста, местным фермерам, получившим разрешение от государства, а также иностранным пациентам, которым она требуется для лечения.

Кроме того, законе предусматривает скорое определение районов, где разрешено употребление "травки" в медицинских и рекреационных целях без каких-либо юридических последствий, а также территорий, где можно выращивать каннабис под наблюдением Совета по борьбе с наркотиками.

"Это новогодний подарок от Национальной законодательской ассамблеи Таиланда правительству и народу Таиланда", - цитирует Reuters председателя комитета парламента, занимавшегося разработкой законопроекта, Сомчая Савангкарна.

В то же время несанкционированное употребление марихуаны останется вне закона. Владение, выращивание и транспортировка каннабиса до 10 кг грозит тюремным сроком до пяти лет, свыше 10 кг - до 15 лет. Кроме того, нарушителей могут наказать крупным штрафом. Как правило, большинству людей, арестованных за простое хранение небольшого количества марихуаны, назначают штраф, а не тюремное заключение, отмечает ТАСС.

Пока не ясно, когда этот закон вступит в силу, но обычно это происходит в течение месяца после его утверждения парламентом.

Таиланд стал первым среди государств Юго-Восточной Азии, решившимся на легализацию медицинской марихуаны. В других странах региона закон довольно сурово наказывает за хранение и употребление "травки". В частности, торговцам марихуаной грозит смертная казнь в Сингапуре, Индонезии и Малайзии.

Сторонники полной легализации марихуаны в Таиланде надеются, что нынешнее решение властей станет основой для последующей легализации рекреационной марихуаны. "Это первый маленький шажок вперед", - заявил Reuters Чокван Чопака из организации Highland Network, которая выступает за легализацию марихуаны в Таиланде.

Американские и канадские компании по импорту конопли уже проявляют заинтересованность в тайском рынке из-за мягкого климата и низкой стоимости труда, отмечает Bloomberg. К 2024 году мировой рынок марихуаны может вырасти до 62,9 миллиарда долларов.

1 ноября закон о легализации марихуаны в медицинских целях вступил в силу в Великобритании. Лечение марихуаной будет назначаться детям с эпилепсией, взрослым для снятия тошноты после химиотерапии, а также больным рассеянным склерозом в тех случаях, когда другие препараты малоэффективны.

А двумя неделями ранее две недели назад в Канаде легализовали продажу марихуаны. Страна стала первым из государств "большой семерки" (G7), легализовавшей ее в национальном масштабе, и второй после Уругвая, где можно свободно приобретать марихуану в специально отведенных точках продажи без каких-либо назначений от врача.

Источник: NEWSru.com