﻿ Папа римский призвал к окончанию войны на Украине и в Сирии, Mixnews.lv

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Папа римский Франциск в рождественском послании Urbi et Orbi (городу [Риму] и миру) выразил надежду на завершение вооруженных конфликтов на Украине, в Сирии и других странах. Обращение понтифика размещено на сайте Святого престола.

«Господь, который рождается, приносит облегчение возлюбленной Украине, стремящейся восстановить прочный мир, который медленно наступает. Я близок к христианским общинам этого региона и молюсь о том, чтобы мы могли построить отношения братства и дружбы», — заявил папа римский.

«Младенец Иисус позволяет возлюбленной и измученной Сирии вновь обрести братство после этих долгих лет войны. Международное сообщество решительно работает над политическим решением, которое отменит разделение и интересы партии, с тем чтобы сирийский народ <...> мог вернуться и жить в мире на своей родине», — говорится в обращении понтифика.

Папа римский также выразил надежду на крепкое перемирие в Йемене, где продолжается гражданская война. Франциск отметил, что прекращение военных действий должно помочь борьбе с голодом в стране.

Источник: РБК