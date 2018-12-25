﻿ В Эстонии приравняли к преступлению негативное отношение к стране, Mixnews.lv

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Эстонский парламент приравнял негативное отношение к государству к уголовному преступлению в Эстонии. Об этом говорится на портале ERR.

Как отмечается, в уголовный кодекс страны будут внесены соответствующие поправки. В них будет описан состав преступлений, которые направлены на «создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо».

Подчеркивается, что отдельным преступлением будет считаться разведдеятельность, которая осуществляется сотрудником служб разведки или безопасности другого государства или действующим в его интересах, а также поддержка такой деятельности. Это необходимо для избежания «правовых пробелов».

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/Brian Aslak