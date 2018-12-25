﻿ В Эстонии приравняли к преступлению негативное отношение к стране, Mixnews.lv

В Эстонии приравняли к преступлению негативное отношение к стране (12)
В мире | 25 декабря 2018 года, 18:38
Эстонский парламент приравнял негативное отношение к государству к уголовному преступлению в Эстонии. Об этом говорится на портале ERR.
Как отмечается, в уголовный кодекс страны будут внесены соответствующие поправки. В них будет описан состав преступлений, которые направлены на «создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо».
Подчеркивается, что отдельным преступлением будет считаться разведдеятельность, которая осуществляется сотрудником служб разведки или безопасности другого государства или действующим в его интересах, а также поддержка такой деятельности. Это необходимо для избежания «правовых пробелов».
Источник: Газета.ру
Фото: Flickr/Brian Aslak
В любом государстве к чему-то можно относиться позитивно, а к чему-то негативно.
Позитивное или негативное отношение к государству это мнение конкретного человека, которое со временем может меняться в одну или другую сторону.
Трудно представить, что в Демократической стране мождно узаконить наказание за МНЕНИЕ, которое не только позволительно, но даже во всех Демократических странах провозглашается Свобода Слова - что означает, что всякий человек имеет конституционное право распространять своё мнение во всех средствах информации или в прямом общении с людьми.
На это в Конституциях предусмотрена Свобода Собраний.
Мораль сей басни такова, что до тех пор покак любое государство остаётся Демократическим в Реальной жизни за Мнение - высказанное или невысказанное - наказывать нельзя.
Наказываются лишь враждебные анти-социальные ДЕЙСТВИЯ, а не МНЕНИЯ.
Как только в Демократическом Государстве начинаютс преследования за мнения и законные действия - это немедленно означает, что это государство более не демократическое государство, а тоталитарное.
Сегодня к сожалению уже имеются Демократические в прошлом государства, которые и сегодня публично клянутся в верности Демократии - и в это же время подвергают нежелательных мирных нон-конформистов и диссидентов репрессиям.
При этом используются явные репрессии, а также и сокрытые от широкой общественности.
Конечно, такие государства уже не могут считаться Демократическими.
Можно только надеяться, что предполагаемое новое законодательство неправильно истолковали в прессе.