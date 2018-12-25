﻿ В Эстонии приравняли к преступлению негативное отношение к стране, Mixnews.lv

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В Эстонии приравняли к преступлению негативное отношение к стране (12)

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В мире | 25 декабря 2018 года, 18:38

Эстонский парламент приравнял негативное отношение к государству к уголовному преступлению в Эстонии. Об этом говорится на портале ERR.

Как отмечается, в уголовный кодекс страны будут внесены соответствующие поправки. В них будет описан состав преступлений, которые направлены на «создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо».

Подчеркивается, что отдельным преступлением будет считаться разведдеятельность, которая осуществляется сотрудником служб разведки или безопасности другого государства или действующим в его интересах, а также поддержка такой деятельности. Это необходимо для избежания «правовых пробелов».

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/Brian Aslak

Комментарии 12
Alex1 час назад
Чем меньше племя ,тем быстрей оно стремится к диктатуре .Внешней,внутренней не суть важно...
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Мнение2 часа назад
Ну тебя это не коснется.Как писали, что ты педераст так и будут.Но ты конечно можешь пожаловаться
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Рижанин2 часа назад
Идеальных государств не бывало и не бывает.
В любом государстве к чему-то можно относиться позитивно, а к чему-то негативно.
Позитивное или негативное отношение к государству это мнение конкретного человека, которое со временем может меняться в одну или другую сторону.
Трудно представить, что в Демократической стране мождно узаконить наказание за МНЕНИЕ, которое не только позволительно, но даже во всех Демократических странах провозглашается Свобода Слова - что означает, что всякий человек имеет конституционное право распространять своё мнение во всех средствах информации или в прямом общении с людьми.
На это в Конституциях предусмотрена Свобода Собраний.

Мораль сей басни такова, что до тех пор покак любое государство остаётся Демократическим в Реальной жизни за Мнение - высказанное или невысказанное - наказывать нельзя.
Наказываются лишь враждебные анти-социальные ДЕЙСТВИЯ, а не МНЕНИЯ.

Как только в Демократическом Государстве начинаютс преследования за мнения и законные действия - это немедленно означает, что это государство более не демократическое государство, а тоталитарное.
Сегодня к сожалению уже имеются Демократические в прошлом государства, которые и сегодня публично клянутся в верности Демократии - и в это же время подвергают нежелательных мирных нон-конформистов и диссидентов репрессиям.
При этом используются явные репрессии, а также и сокрытые от широкой общественности.

Конечно, такие государства уже не могут считаться Демократическими.

Можно только надеяться, что предполагаемое новое законодательство неправильно истолковали в прессе.
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