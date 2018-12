﻿ В Индии открыли самый большой в стране мост, Mixnews.lv

В мире |

В Индии открыли самый длинный в стране железнодорожный и автомобильный мост, сообщает газета Times of India.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в торжественной церемонии открытия этого объекта в штате Ассам на востоке страны.

Мост через реку Брахмапутра протяженностью 4,94 км получил название Богибиль. Он был открыт в день рождения бывшего премьера страны Аталы Бихари Ваджпаи, который ушел из жизни в августе этого года. Именно при нем начались работы по возведению этого моста в 2002 году.

